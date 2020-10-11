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’da kaçak içki operasyonu

Kırıkkale ve İzmir’de sahte içkinin neden olduğu ölümlerin ardından yurt genelinde denetimler arttırıldı. ’da yapılan operasyonda 3 bin 220 litre kaçak içki ele geçirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 11.10.2020 10:09 Son Güncelleme: 11.10.2020 10:13 ABONE OL
Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 3 bin 220 litre kaçak içki ele geçirdi. 1 kişi de gözaltına alındı.

Bir evin deposunda kaçak içki üretimi yapıldığını belirleyen ekipler, depoya operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan kaçak içkinin gümrüklenmiş piyasa değerinin 950 bin Türk lirası olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde kaçak içki nedeniyle Kırıkkale ve İzmir'de çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan geçen yıl ise Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde'de sahte ve kaçak içki zehirlenmesinden nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca 'bilinç bozukluğu', 'bulantı' ve 'kusma' gibi şikâyetlerle 70 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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Adana’da kaçak içki operasyonu
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