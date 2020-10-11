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şehidi, memleketi Çorum’a uğurlandı

’nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında terör örgütü mensubu teröristlerle girilen çatışma sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı memleketine uğurlandı

Giriş Tarihi: 11.10.2020 12:33 Son Güncelleme: 11.10.2020 12:38 ABONE OL
Ağrı şehidi, memleketi Çorum’a uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın naaşı düzenlenen törenle memleketi Çorum'a gönderildi.

Doğubayazıt ilçesi kırsalında yürütülen Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında arama ve tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Dokumacı için Ahmed-i Hani Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Emre Dokumacı'nın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi askeri uçağa konularak son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi olan Çorum'a gönderildi.

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Ağrı şehidi, memleketi Çorum’a uğurlandı
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