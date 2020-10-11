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halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz

’ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu ’ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı mesaj gönderdi. Gence’de yaşayan yaşlı kadın, “Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık” ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 00:20 Son Güncelleme: 12.10.2020 01:05 ABONE OL
Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, "Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan halkından Başkan Erdoğan'a mesaj: O'na güveniyoruz

Ermenistan, Rus arabuluculuğu ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine roket saldırısında bulundu. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine güvendiğini söyledi. Genceli kadın, "Türk milletine güveniyoruz, onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. O bizim kardeşimizdir, canımızdır. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Burada oturuyoruz, zulüm çekiyoruz ama evimizden kaçmıyoruz. Ermenilerden kaçmayacağız" dedi.

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Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz
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