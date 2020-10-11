Başkan Erdoğan, AK Parti il kongrelerine katılacak

Başkan Erdoğan'ın il kongrelerinin tamamına yakınına katılması için planlama yapılıyor. AK Parti Aralık ayının sonuna kadar il kongrelerini tamamlamayı planlıyor. Pandemi arasından sonra yeniden başlayan AK Parti kongrelerinde büyük değişim yaşanıyor. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, değişimin yüzde 50'ye ulaştığını söyledi.

"Kongreler beklediğimizden muhteşem gidiyor" değerlendirmesinde bulunan Kandemir, bu ay sonunda başlayacak olan il kongrelerini Aralık en geç Ocak ayında tamamlamayı planladıklarını belirtti. Kandemir, bir yandan da AK Parti'ye yeni üye katılımı olduğunu söyledi. Bu yıl 650 bin yeni üyenin AK Parti'ye kaydını yaptırdığını belirten Kandemir, "Her sene 1 milyon yeni üye yaparak 2023'te 15 milyon üye ile seçimlere girmeyi hedefliyoruz" dedi. Türkiye genelinde il ve ilçelere Genel Merkez'in gönderdiği tebdili kıyafetle gezen parti yöneticileri olduğunu belirten "Onların raporları son derece önemli. Çok ciddi mesai harcıyoruz. 2023 kadrolarını gerçekten milletimizin arzu ettiği kadrolardan oluşturmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan kongrelerde pandemi nedeniyle sıkı önlemler uygulanıyor. Bu kapsamda katılımcılara tıbbi maske dağıtılıyor. Girişte katılımcıların ateşleri ölçülerek salona alınıyor. Herhangi bir olumsuzlukta ise kişi hastaneye yönlendiriliyor. Yine girişti delegelere kolonya ve dezenfektan dağıtılıyor. Kongre sürecinde salonda sağlık ekipleri görev yapıyor. Yine pandemi önlemleri kapsamında tokalaşma ve sarılma da yapılmıyor. Sosyal mesafe kuralı olarak sandalyeler arasında en az 90 cm mesafe bırakılıyor. Kongrelerde kapalı paket kumanya veriliyor.