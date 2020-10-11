CHP’li belediyeden ağaç katliamı

BALİKESIR'IN CHP'li Burhaniye Belediyesi'nin; Rasim Yedikardeşler Çamlığı olarak bilinen ve içinde 76 adet çam ağacı olan alanın alışveriş merkezi olması için karar aldığı bildirildi. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin; 76 ağacın kesilerek alışveriş dükkânı yapılmasına yönelik karara itiraz ettiği öğrenildi. CHP ve İYİ Parti oylarıyla söz konusu alanın alışveriş merkezi olmasına karar verildi. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin "Ağaçların yerine betona dönüştürme kararı açıkça bir ağaç katliamı. CHP ve İYİ Parti'nin çevre ve rant konularındaki gerçek yüzleri, samimiyetleri bir kez daha ortaya çıkmıştır. Söylediklerinizde bir gram samimiyet, içinizde bir gram vicdan varsa bu ağaç katliamını durdurun" dedi.
BU KATLİAM İBRETLİK BİR DURUM
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin:
Çevre ve
ağaç duyarlılıkları ile iktidar devirme gösterileri
yapan CHP'li, İYİ Partili çevreci, sanatçı,
yazar çizer takımının rant uğruna ağaç katliamına
el kaldırması kabul edilemez ibretlik bir
durumdur. CHP'nin sözde çevreci milletvekillerinin
bu konudaki söz ve tavrını merak ediyoruz.
SABAH