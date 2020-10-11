‘Devlet beyi tanıyorum’ yalanıyla yapmadığı vurgun kalmadı

İstanbul'da MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adını kullanarak milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Hacı Cesur hakkında çok sayıda vatandaş suç duyurusunda bulundu. Cesur, Devlet Bahçeli'yi tanıdığını belirterek Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'nde Ersin Kılıç'ın tamirhanesine ortak oldu. Oğlu üzerinden ortak olduğu tamirhaneye, MHP teşkilatının işlerini getireceğini belirten Cesur, hasarlı araçları getirerek tamir ettirdi. Satışlardan hiç kâr almadığını belirten Hacı Cesur, Bahçeli ve Şefkat Çetin'i tanıdığını, yeni işleri için sermaye koyarak işyerini büyütmeleri gerektiğini söyledi. Ersin Kılıç da bunun üzerine arabasını Cesur'a verdi. Araç satışından da herhangi bir şey gelmediğini belirten Kılıç, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Cesur hakkında başka bir suç duyurusu ise, Sultanbeyli'de bir arsa nedeniyle açıldı. Sultanbeyli'de bir arsayı satmak için Nurullah Baydar ile anlaşan Hacı Cesur, önden 55 bin lira çek ve nakit aldı. Tapuyu devredince paranın ödemesini yapmak için bekleyen Baydar, iki ay sonra yerlerin başkası üzerine tapulu olduğunu öğrendi. Hacı Cesur'un cezaevindeyken kendisini Devlet Bahçeli'yi tanıdığı için içeriden çıkarabileceğini söylediğini iddia eden Baydar, bu iş karşılığında 60 bin lirayı iki taksitte ödedi. Ancak aynı mahallede başka kişilerin de bu nedenle dolandırıldığını iddia eden Baydar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Daha önce MHP üyeliğinden atıldığı iddia edilen Cesur, Nilgün Doğan'ı sahte belgelerle kandırarak 1 milyon 129 bin liraya arsa sattı. Aynı arsayı Milli Emlak Genel Müdürlüğü adına belge düzenleyerek başka isimlere de satan dolandırıcı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.