Eşyalarını almak için evlerine koştular

Ermenistan'ın saldırıları yüzünden 14 gündür evlerinden uzakta yaşamak zorunda kalan binlerce aile ateşkes başlar başlamaz evlerine koştu. Cephe hattının en çok bombalanan sivil yerleşim yerlerinin başında gelen Terter'de evlerine dönen insanlar karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.Hasara uğrayan evlerini görmeye gelen birçok aile gözyaşı döktü. Evlerindeki değerli eşyaları ve kışlık kıyafetlerini alan aileler, tekrar göç ettikleri yerlere döndü. Saldırılar yüzünden daha önce 3 kez göç etmek zorunda kalan Nesirova Ulduza (62), geride bıraktığı Gobik adlı köpeğini almak için döndü. Ulduza, "14 gün önce evlerimizi bombalamaya başladılar. Can havliyle kaçtık. Günlerdir bir okulda kalıyoruz. 4 çocuğum, 7 tane de torunum var. Köpeğimizi ve biraz eşya almak için geri döndük. Evimiz harabeye dönmüş. Bu kaçıncı zulüm bize yaşattıkları? Evimiz de yıkılsa bir gün öz vatanımıza geri döneceğiz" dedi. Evi hasar gören bir kadının döner dönmez çiçeklerini sulaması da görenlere 'Umut hep var' dedirtti.