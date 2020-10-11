Haydut devlet ateşkese bir saat dayanamadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda 10 saati aşan toplantısı sonrası esir ve cenaze değişimi için varılan ateşkes anlaşması daha bir saatini doldurmadan Ermenistan ordusunca ihlal edildi.Ermenistan Ağdam ve Terter illerini topçu ateşine tutarken Çemenli köyünde 1 sivil yaşamını yitirdi. Ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenleyen Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusu tarafından püskürtüldü. 38 Ermeni askerin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği bildirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor" dedi. Öte yandan Azerbaycan ordusu önceki günden ateşkesin başladığı saate kadar Ermenistan'a ait 13 tank, 4 Grad füze sistemi, 6 D-20 ve D-30 obüs topu, 3 Akatsiya kundağı motorlu obüsü, 2 Zastava hava savunma sistemi ve 2 radar istasyonunu nokta atışıyla imha etti.