Pençe-Kaplan’da PKK’ya büyük darbe

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda patlayıcı ele geçirdiğini bildirdi. Açıklamada "Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 2 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 lançer, 3 el yapımı patlayıcı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 130 AK-47 fişeği, 49 doçka fişeği, 35 sevk fişeği, 400 kilo amonyum nitrat, 25 kilo TNT, 2 kilo C4 patlayıcı, 3 kilo barut, keskin nişancı malzemeleri, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.Diğer taraftan Yıldırım-1 operasyonu kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride yer alan 'Yıldız' kod adlı Nurgül Duran olduğu açıklandı.Van'da ise örgütün basın ve kültür yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.