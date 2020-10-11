Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sadece Azerbaycan’ın ‘evet’ diyeceği çözümü destekleriz

Sadece ’ın ‘evet’ diyeceği çözümü destekleriz

Giriş Tarihi: 11.10.2020 ABONE OL
Sadece Azerbaycan’ın ‘evet’ diyeceği çözümü destekleriz
Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında uygulanacak geçici ateşkes hakkında bilgi aldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nun, geçici ateşkes kararına ilişkin süreci yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekliyor" dedi. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadece Azerbaycan’ın ‘evet’ diyeceği çözümü destekleriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA