Sadece Azerbaycan’ın ‘evet’ diyeceği çözümü destekleriz

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında uygulanacak geçici ateşkes hakkında bilgi aldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nun, geçici ateşkes kararına ilişkin süreci yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekliyor" dedi. ANKARA