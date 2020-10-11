Seraya çevirip zehir imal ettiler... Şok baskınla yakalandılar

İstanbul Polisi, özel olarak ışıklandırma ve havalandırma sistemleri kurularak uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen kiralık daireye uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kiralık dairenin içerisinde oluşturulan serada imal edildikleri saptanan 22 kök Hint Keneviri ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Bir miktar toz halinde uyuşturucu maddenin de bulunduğu söz konusu villada uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan dört hassas terazi de bulundu. Bütün suç unsurlarına incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü ifade edildi.