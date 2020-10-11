Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Son dakika haberine göre; Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Çatışma bölgesine 100 km. mesafedeki Gence'de bir apartmana isabet ederek dokuz sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen bu saldırı, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneğidir.

Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır.

Ermenistan'ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir.

Saldırıda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz. Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan'ın yanındadır.



ÇAVUŞOĞLU LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü. Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi.

Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü Son Dakika Haberi: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum! Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine Azerbaycan ordusundan ağır darbe Ermenistan'dan son dakika görüntüleri: Ermenistan'ın 'Sözde' lideri askerlere 'Kaçmayın' diye yalvardı!