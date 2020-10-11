Son dakika haberi... Ermenistan ateşkesi bozdu! Azerbaycanlı sivillere alçak saldırı

SON DAKİKA ERMENİSTAN'IN SALDIRISINDA ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'de sivil yerleşim birimlerine yönelik hain bir saldırı gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre resmi olmayan bilgilere göre saldırıda şehit olan ve yaralanan sivillerin olduğu bilgisi edinildi. SABAH'ın ulaştığı son bilgiye göre ise Gence'ye yapılan saldırıda 4 şehit 40 da yaralı olduğu yönünde.