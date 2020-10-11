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Başkanı Şentop'tan açıklaması

Başkanı , 'ın sivillere saldırıları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini belirterek, “Ermenistan, ’da alınan kararına rağmen sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürmektedir. Bu saldırılar, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçudur; yargılama yapılması gerekir. Ermenistan artık küresel bir sorundur” ifadelerini kullandı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 17:48 Son Güncelleme: 11.10.2020 18:10 ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı. TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini belirtti.

"ERMENİSTAN KÜRESEL BİR SORUNDUR"


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan, Moskova'da alınan ateşkes kararına rağmen sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürmektedir. Bu saldırılar, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçudur; yargılama yapılması gerekir. Ermenistan artık küresel bir sorundur" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan açıklaması
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