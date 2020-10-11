Terör sevicilerden utanmaz mesajlar! “Yan Trabzon enkazını göreyim”

Hatay'ın Arsuz, Belen ve İskenderun ilçelerinde meydana gelen yangınların terör örgütü YPG/PKK'ya yaktığı belirtilen yangınların söndürülmesinin ardından bu sefer Trabzon'da da yangın çıktı. Yangınların söndürülmesi için devlet büyük bir çaba sarf etti.

"YAN TRABZON ENKAZINI GÖREYİM" DEDİ

Sosyal medyadan yangınlara tepkiler çığ gibi büyürken, bazı muhalif kesimler yangınlardan memnuniyetini dile getiriyor. Onlardan biri de İbrahim D. İsimli Twitter kullanıcısı oldu. İbrahim D. Twitter hesabından "Yan Trabzon enkazını göreyim sana memleket diyenin anasını s…" diye yazdı. Gelen tepkilerin ardından iletisini silen şahıs profil resmini ve tweetlerinin içeriklerini değişti. Bu değişimi yapmış olmasına rağmen sosyal medyada tepkiler sürüyor.

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