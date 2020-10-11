Trafikte dehşet saçan pompalı maganda kıskıvrak yakalandı

Olay, akşam saatlerinde Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Bir araçtan havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgeyi kuşattı. Çok sayıda polis ekibinin çıkış yollarını kapatmasıyla, araçtan havaya ateş eden maganda suçüstü yakalandı. Aracıyla seyir halindeyken polis tarafından durdurulan Kurtuluş Ç. (21) kıskıvrak yakalandı. Poliste çok sayıda suç kaydı da olduğu tespit edilen Kurtuluş Ç'nin otomobilinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan Kurtuluş Ç.'ye 6 bin 617 lira para cezası kesilirken trafikten men edilen otomobil otoparka çekildi. Gözaltında tutulan Kurtuluş Ç.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından havaya ateş eden magandalara asla müsaade edilmeyeceği, bu konuda şehrin her bölgesinde yoğun önlemler alındığı ifade edildi.