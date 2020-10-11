Türkiye'nin en yoğun güzergahında son dakika gelişmesi: Ankara yönü trafiğe kapanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Bolu Dağı Tüneli'nde kış ayları öncesinde önemli bir çalışma yapılacak. Yapılan son dakika açıklamasında "TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz yenilemesi çalışması nedeniyle 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak" denilirken. güzergahın kapalı kalacağı süre boyunca otobandan çıkış ve giriş yapılabilecek noktalar da belirlendi. İşte önümüzdeki 1 ay içerisinde yola çıkacaklar için söz konusu çalışma ile ilgili önemli bilgiler;