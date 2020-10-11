‘Ya anlaşıp gidecekler ya da savaşıp alacağız’

SABAH, Azerbaycan ile Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ için Moskova görüşmesi sonrası vardığı ateşkes anlaşmasının dün saat 12.00'de hayata geçmesinden kısa bir süre önce cephe hattına girdi. Murovdağ eteklerinde Ermenistan ordusuyla kahramanca mücadele eden Azerbaycanlı askerlerin nefes kesen mücadelesine tanıklık etti. Bir yandan Ermeni güçleriyle bir yandan da zorlu hava koşullarıyla mücadele eden askerler, "Ermenistan ordusu, Karabağ'dan çekilene kadar savaşacağız. Ya anlaşıp gidecekler ya da savaşarak alacağız. Ant içtik, Karabağ'ı almadan dönmeyeceğiz. Karabağ bizimdir" dedi.



TÜRK HALKI KARDEŞİMİZ

Operasyonun en önemli noktalarından biri Murovdağ oldu. Dağlık Karabağ için stratejik öneme sahip Murovdağ zirvesinin ele geçirilmesi ile işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren kara yolunun kısmi kontrolü Azerbaycan ordusunun eline geçti. Zirvede kontrolün sağlanmasıyla birlikte, işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere'ye Ermenistan güçlerinin askeri yük taşıması önlendi.

Azerbaycan Özel Kuvvetleri'ne bağlı güçler dağlık arazide orman içinde adım adım ilerlerken, topçu ve obüs bataryaları da Ermenistan askeri hedeflerini teker teker vuruyor. Cephede savaşanların çoğu Karabağ doğumlu askerlerden oluşuyor. Anne karnında, kundakta vatanlarını terk eden çocuklar, 30 yıl sonra doğdukları toprakları almak için canları pahasına cephede mücadele ediyor. Türk halkına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderen askerler şunları söyledi: "Türk halkı bizim kardeşimiz. Bu zor günlerde verdikleri desteği asla unutmayacağız. Azerbaycan ve Türk halkının dualarıyla vatanımızı Ermenistan işgalinden kurtaracağız. Karabağ'ı almadan dönmeyeceğiz.



200 GAZİ, ASKERLERE DESTEĞE GİTTİ

Ermenistan ordusu ile 1990'larda girdikleri çatışmalarda yaralanan Azerbaycanlı gaziler, genç askerlere moral vermek ve onlara destek çıkmak için cepheye gitti. Sayıları 200 civarında olan gaziler, Fuzuli, Ağdem, Terter ve Goranboy'daki cephelere gidip askerlere eşlik ediyor.



4 KAHRAMAN DOKTOR VATAN İÇİN ŞEHİT DÜŞTÜ

DAĞLIK Karabağ'da Azeri askerlere tıbbi müdahalede bulunan Azerbaycan ordusunda görevli askeri doktorlar Şohrat Gasimov, Tariyel Salmanov, Turgut Halilbeyli ve Cemil Salimov'un şehit olduğu öğrenildi.



Türkiye'de oynayan futbolcu cephede

Ülkemizde bir dönem Kocaelispor, Eskişehirspor ve Kayserispor'da forma giyen Azerbaycanlı milli futbolcu Rashad Sadıgov, işgal altındaki topraklarını geri almak için cephede. Bakü doğumlu olan, ülkemizde 2005-2012 yılları arasında top oynayan Sadıgov, gönüllü olarak katıldığı harekâtta silah arkadaşıyla poz verdi.



İŞTE SAVAŞ SUÇUNUN KANITLARI: YASAK BEYAZ FOSFOR KULLANIYORLAR!

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun, yerleşim yerlerine yönelik beyaz fosfor içeren sis roketleri fırlattığını bildirdi. Berde kentindeki Askeri Enformasyon Merkezi adına basın açıklaması yapan İlnur Kasanov, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yerleşim yerlerini hedef aldığını ifade ederek "122 milimetrelik 2 adet D-4 beyaz fosfor içeren sis roketleri Terter kentinin Eskipara köyü ile Fuzuli kentinin Arayatlı köyüne düştü" dedi.

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