AK Parti'den 18. yıla 1 milyon yeni üye ile kutlama

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1 Ekim 2020 tarihli verilerine göre AK Parti üye sayısında bir rekoru elinde bulunduruyor. Buna göre AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 592 bin. Üye sayısında ikinci parti konumunda olan CHP ise AK Parti'nin onda biri kadar üyeye sahip. CHP'nin 1 milyon 592 bin üyesi bulunuyor. MHP'nin 495 bin 644, İYİ Parti'nin 306 bin 809, Saadet Partisi'nin 217 bin 441, HDP'nin ise 39 bin 816 üyesi bulunuyor.





MİLYONLUK KUTLAMA



AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "3 Kasım'da Türkiye'nin her yerinden birer kişiyi üyeleri temsilen Ankara'ya davet ettik. 1 milyon yeni üyemizle vesayete meydan okumamızın 18. yılını kutlayacağız" dedi. Kandemir, Doğu Akdeniz'de yaşananlar, Karadeniz'de petrol bulunması gibi son zamanlarda Türkiye'nin güzünü güldüren gelişmelerin AK Parti'ye olan ilgiyi daha da artırdığını söyledi. 2023 yılına kadar her yıl yeni üye sayısını 1 milyon olarak hedeflediklerini belirten Kandemir, 2023 seçimlerine güçlü kadrolarla girmek istediklerini ifade etti. Kandemir pandemi sürecine rağmen partilerine bu kadar ilgi olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Kongre sürecinin de çok iyi gittiğini belirten Kandemir, şu ana kadar pandemi ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Kongreler önlemlerin nasıl alınması gerektiğine ilişkin kitapçık hazırladıklarını belirten Kandemir, teşkilatların bu kuralları bire bir uyguladıklarını ifade etti.





AK Parti'ye en çok ilgi ise gençlerden geldi. Üye olanların yarısının gençler olması dikkat çekerken, özellikle gençlerin teşkilatlarda daha etkin hale getirilmesinin bunda etkisinin olduğu belirtiliyor.

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