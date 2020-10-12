Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 28 yıldır insanlık düşmanı!

28 yıldır insanlık düşmanı!

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 12.10.2020 ABONE OL
28 yıldır insanlık düşmanı!
Ermenistan'ın Gence'ye yönelik alçak saldırısı sonrası yaralanan çocukların görüntüleri akıllara Hocalı Katliamı'nı getirdi. Hocalı'da çocukları katleden işgalci Ermenistan aradan geçen 28 yıla rağmen hiç değişmedi. Terörist devlet, yine çocuk,yaşlı demeden masum insanların kanını dökmeye devam ediyor.

'ADALET BEKLİYORUZ'
Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban: Ermenistan'ın niyeti savaşı bölgeye yaymak ve diğer ülkeleri de dâhil etmek. Ermenilerin sivillere saldırdığını çifte standartlı birçok büyük devletler görüyor, fakat görmemiş gibi yapıyor. Dünyadan adalet bekliyoruz.
ARKADAŞINA GÖNDER
28 yıldır insanlık düşmanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA