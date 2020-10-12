28 yıldır insanlık düşmanı!

Ermenistan'ınGence'ye yönelik alçak saldırısı sonrası yaralanan çocukların görüntüleri akıllara Hocalı Katliamı'nı getirdi. Hocalı'da çocukları katleden işgalci Ermenistan aradan geçen 28 yıla rağmen hiç değişmedi. Terörist devlet, yine çocuk,yaşlı demeden masum insanların kanını dökmeye devam ediyor.Ermenistan'ın niyetisavaşı bölgeye yaymakve diğer ülkeleri de dâhiletmek. Ermenilerin sivilleresaldırdığını çifte standartlıbirçok büyük devletlergörüyor, fakat görmemişgibi yapıyor. Dünyadanadalet bekliyoruz.