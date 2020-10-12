28 yıldır insanlık düşmanı!

Ermenistan'ın
Gence'ye yönelik alçak saldırısı sonrası yaralanan çocukların görüntüleri akıllara Hocalı Katliamı'nı getirdi. Hocalı'da çocukları katleden işgalci Ermenistan aradan geçen 28 yıla rağmen hiç değişmedi. Terörist devlet, yine çocuk,yaşlı demeden masum insanların kanını dökmeye devam ediyor.
'ADALET BEKLİYORUZ'
Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban:
Ermenistan'ın niyeti
savaşı bölgeye yaymak
ve diğer ülkeleri de dâhil
etmek. Ermenilerin sivillere
saldırdığını çifte standartlı
birçok büyük devletler
görüyor, fakat görmemiş
gibi yapıyor. Dünyadan
adalet bekliyoruz.