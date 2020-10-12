33 saat sonra kontrol altında

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesinde cuma sabahı ormanlık alanda başlayıp, 3 ilçede yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, önceki akşam 33 saat sonra kontrol altına alındı. Belen'e bağlı İssume, Müftüler, Fatih ve Sarımazı mahalleleri ile İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki birkaç mahalleyi etkileyen yangında soğutma çalışmaları sürerken, gün ağarmasıyla görüntülenen yanan alanlar yürekleri burktu. Ekipler, yangının tekrar çıkma olasılığına karşın nöbet tutarken, hasar tespit çalışmalarına da başlandı. İki köyün tamamen boşaltılan yangında, ilk belirlemelere göre 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo ve 70 vatandaş etkilendi. Öte yandan Reyhan Kılınç, evini yanmaktan kurtarırken bayılan itfaiye personeli Serhan Yalnız'la biraraya geldi.İşçi Veli Ayyıldız alevlerin bir anda evlerine ulaşmasıyla birlikte güvenlik güçlerinin kendilerini tahliye ederek başka bir bölgeye götürdüğünü söyleyerek "Geri döndüğümde evin küle dönmüş odalarıyla karşılaştım. Yanarak ölmediğimize şükrediyoruz. Büyük üzüntü içerisindeyiz" diye konuştu.Hatay'da 33 saat sonra kontrol altına alınan yangının evine sıçradığı Emine Özdemir (62), "Yangın bir andan büyüdü ve evin balkonuna sıçradı. Oğlumun yardımıyla canımı kurtardım. Yakanları görmedim ama dışarı çıkarken iki genç telefonla 'Gel gel burada şenlik var' diyordu. Teröristlere lanet olsun" dedi.