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4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü

'dan gelen görüntüler şoke etti. 4 kadın, aralarına aldıkları bir kadını tekme tokat dövdü. Bir genç kız, annesi olduğu değerlendirilen kadının kavgaya katılmasını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 12:43 Son Güncelleme: 12.10.2020 13:19 ABONE OL
4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü

Olay, Muratpaşa ilçesi, Şarampol Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

3 kadın, aralarına aldıkları bir kadını tekme tokat dövmeye başladı.

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O sırada kavgaya katılmak için hamle yapan bir başka kadını ise kızı olduğu değerlendirilen genç, kolundan tutarak durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat darbetti. Bu sırada kadınların kavgasını cep telefonuyla görüntüleyen kişi, "Ayırsanıza arkadaş, hayır adamlar neden ayırmıyor" diyerek tepki gösterdi.

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4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü
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