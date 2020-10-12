AK Parti’de İlçe kongreleri tamamlandı

Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ertuğrul Soysal'ın divan başkanlığını yaptığı kongrelere, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, milletvekilleri İ.Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, ilçe ve belde belediye başkanları ve çok sayıda partili katılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi. Yapılan ilçe kongreleri sonucunda Besni ilçe başkanlığına İsmail Sümer, Tut ilçe başkanlığına Ali Korkmaz, Çelikhan İlçe başkanlığına Mehmet Baltacı, Gerger ilçe başkanlığına Cemal Deniz seçilirken Kâhta ilçe kongresinde ise Bedir Yeni, yeniden seçildi. Kongreler sonrası ise bir önceki ilçe başkanlarına teşekkür plaketi takdim edildi.

Kongrelerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ertuğrul Soysal, "Şölen havasında büyük bir coşku ile gerçekleştirilen kongrelerimizde seçilen ilçe başkanlarımızın yanı sıra göreve devam eden ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine başarılar diliyorum" dedi.

Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ise "Adıyaman tüm ilçe, belde ve köyleriyle kadim bir medeniyete ve kültüre sahiptir. Hem genel hem de yerel hizmetler noktasında Adıyaman'ımızı 2023 Türkiye'sinde çok farklı bir noktalara taşıyacağız. Bugüne kadar yapılan yatırımların yanı sıra bundan sonra da belediyelerimizden, beldelerimizden ve köylerimizden gelecek tüm projelerin arkasında olacağız. 7. Olağan Kongrelerimiz partimize, ilçelerimize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bugüne kadar layıkıyla görevi yerine getiren ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Görev alacak ve görevine devam edecek olan başkanlarımıza ve yönetimlerine şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATTILAR

Milletvekili Muhammet Fatih Toprak ise konuşmamasında ilçe teşkilatlarının bugüne kadar çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek " Milletvekilleri olarak teşkilatlarımızla ve belediye başkanlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Kısa süre içerisinde belediye başkanlarımız başarılı çalışmalara imza attılar. Beklentileri en hızlı bir şekilde karşılanması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bugüne kadar partimize ve ilçelerimize hizmet eden ilçe teşkilat başkanlarımıza çok teşekkür ediyor bayrağı devralacak yeni başkanlarımıza ve yönetimlerine başarılar diliyorum" dedi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise yapılan kongrelerin bir veda olarak görülmemesi gerektiğini belirterek "AK Parti de görev bırakma değil, nöbet değişimi olur. Teşkilatçılık ruhu her şart altında aynı heyecan, şevk ve aşkla devam eder. Allah'a çok şükür kongrelerimizi de bu heyecan, bu aşk ve şevkle yaptık. Ve yine kongrelerimiz vefa dönemleridir. Dolayısıyla bu zarafeti ortaya koyan bir önceki başkanlarımızı yürekten kutluyorum. Genel hizmetler noktasında ilimiz genelinde yapılan yatırımlardan dolayı başta Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın olmak üzere milletvekillerimizi yürekten kutluyorum. Gece gündüz çalışıyorlar. Tabi projeler bu planlamalar kendiliğinde oluşmuyor. Emek, gayret ve özveri ile şekilleniyor, hayata geçiyor.. Aynı şekilde il genel meclis üyelerimizde köylerimizde adeta bir seferberlik halinde hizmet götürme çabası içerisindeler. Seçilen ilçe başkanlarımız bu toprakları ve bu toprakların insanlarını en iyi bilen ve tanıyan kardeşlerimizdir. Bu süreçte diğer aday kardeşlerimizde bizleri arayarak bu isabetli karardan dolayı kutladıklarını ifade ettiler. İnşallah kongrelerimizin tamamlanmasıyla birlikte yeni üye kayıtlarımıza hız vereceğiz. Kongrelerimizi yapan teşkilatlarımızın hiç vakit kaybeden saha çalışmalarına ağırlık vermelerini istirham ediyorum. İnşallah kısa sürede hedeflediğimiz üye sayısını yakalayacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle görev süresi boyunca partimize emek veren ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Görevi devralan yeni başkanlarımızı ise kutluyorum" İfadelerini kullandı.