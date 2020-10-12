Bilim Kurulu Üyesi Tufan'dan kritik Korona uyarısı! Çocuklarda panik atak tehlikesi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan, okullarda alınan önlemlere ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Prof. Dr. Tufan, "Anaokulu öğrencilerine maske üstüne siperlik nedir? Çok temiz, çok titiz (!) olmaya çalışan okullarımız, veli ve öğretmenlerimiz, çocuklarımızın obsesif kompulsif bozukluğu/panik atağı olmaması için lütfen 'ölçülü' olalım. Esas olan maske ve mesafe, gerektikçe de el hijyeni" dedi.

TEDBİRLERİ ABARTANLAR...

Tedbirlere uymamanın da, tedbirleri abartmanın da ölçüsüzlük olduğunu belirten Tufan, "Tedbirleri abartanlar, sürdürülebilir olmadığından bir süre sonra uyumsuzluğu tetikliyorlar. Üç maske üstüne siperlikle dolaşan bir süre sonra hepsini de çıkartıyor. Hastalık ağır; ama önlemler basit; maske-mesafe-hijyen" ifadelerini kullandı.