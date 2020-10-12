CHP’li başkanlar adresi şaşırdı!

CHP'li belediye başkanları akıl tutulmasında sınır tanımıyor. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yolcu bilet fiyatlarında yüzde 40 indirim yapmasının ardından Bursa'daki CHP'li ilçe belediye başkanları, tuhaf bir şekilde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 7 Ekim'de BUDO fiyatlarında iki yıl önceye dönüldüğünü belirterek, sefer saati, günü ve yönü fark etmeksizin 39 TL'lik tek fiyat uygulamasına geçildiğini açıkladı. Daha önce tam 65, öğrenci 53, engelli ve gaziler için 45 TL olan bilet ücretleri 39 TL'ye indirilerek tek fiyat uygulaması başlatıldı. Böylece tam bilette yüzde 40'lık rekor bir indirim gerçekleşti. Bursaİstanbul arasında günlük karşılıklı 3 olan sefer sayıları ise 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren 4'e çıkarıldı. Vatandaşları sevindiren bu müjdeli haberin ardından Bursa'daki CHP'li ilçe belediye başkanları ve CHP il başkanından duyanları şaşkına çeviren bir açıklamalar geldi.CHP'li başkanlar, indirimi Bursa Büyükşehir Belediyesi değil de sanki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmış gibi İBB Başkanı'na teşekkür etme yarışına girdi. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederken, CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, "İBB'nin iskele kiralarını artırmama kararı, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını sağlayan BUDO'yu kullananlara indirim olarak geri döndü. Başta İBB Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz" mesajını paylaştı. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz da İBB Başkanı'na teşekkür mesajı paylaştı.CHP'li başkanların açıklamasına vatandaşların yanı sıra AK Parti'den de tepki geldi. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP'li başkanların bu akılalmaz tutumuna Twitter'dan esprili bir şekilde yanıt verdi. Aktaş, "Bilgilendirme: Kısa adı BUDO olan 'Bursa Deniz Otobüsleri', Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Hayırlı yolculuklar" mesajını paylaştı. Ayrıca Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı da etiketleyen Aktaş, "Bilgilendirme: Mudanya Bursa'nın ilçesidir" paylaşımında bulundu. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ise, "BUDO'ya yapılan indirim nedeniyle İBB Başkanı'na teşekkür eden CHP'nin Bursalı başkanları ya kendilerini İstanbul'da sanıyor, ya da bir şey deniyor olabilir. Evet, Mudanya İstanbul'a bağlanmış lakin sınır itibariyle değil, AK Parti'nin ulaşımdaki önemli yatırımlarıyla. Bursa-İstanbul 90 dk. Ama itiraf ediyorum ki komik olmak size yakışıyor" mesajını paylaştı.