Çorum şehidini uğurladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı (32), memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı dün memleketi Çorum'a getirildi. Şehit Dokumacı için İskilip ilçesine bağlı Kaleboğazı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Hüseyin Dokumacı, annesi Şerife Dede, nişanlısı Hatice Karagöz, ailesi ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şehidin nişanlısı Hatice Karagöz, tören sırasında şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna dakikalarca sarıldı. Şehidin yakınları, "Hatice, nişanlına son kez bak, nişanlın gidiyor" demesi herkesi duygulandırdı. 1 ay sonra düğün yapacakları öğrenilen ve güçlükle ayakta duran Hatice Karagöz'ü, yakınları teskin etmeye çalıştı. Cenaze namazının ardından Şehit Dokumacı'nın naaşı, Hacı Karani Mezarlığı'nda toprağa verildi.