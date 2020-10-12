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: aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (), yeni tip (Kovid-19) aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021'in başında hazır olacağını bildirdi. , ABD, , ve 'deki aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruyu cevaplandıran DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ve DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, Kovid-19 için pek çok adayı olmasının, etkili ve güvenli bir bulunma şansını artırdığına dikkati çekti.

AA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 21:47 Son Güncelleme: 12.10.2020 22:35 ABONE OL
DSÖ: Kovid-19 aşısı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi. AA muhabirinin, , ABD, , ve 'deki aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin sorusunu, DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ve DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao cevapladı.

DSÖ: Kovid-19 aşısı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

Dünyadaki aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Swaminathan, "Tüm dünyada gerçekleşen klinik deneylerdeki ilerlemeyi görmek gerçekten çok cesaret verici. Bildiğiniz gibi şu anda klinik deneylerin bazı aşamalarında yaklaşık 40 aşı adayımız var ve bunların 10'u son aşama olan FAZ-3 denemelerinde. Bunlar (son aşamadaki aşılar) bize aşıların hem etkinliği hem de güvenliği açısından bilgi verecek." dedi.

DSÖ: Kovid-19 aşısı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

Dr. Swaminathan, Kovid-19 aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021'in başında hazır olacağını bildirdi. Bilim insanı Swaminathan, Kovid-19 için pek çok adayı olmasının, etkili ve güvenli bir bulunma şansını artırdığına dikkati çekti.

DSÖ: Kovid-19 aşısı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

Genel Direktör Yardımcısı ve İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Sorumlusu Dr. Simao ise "Bu aşının, denemenin yapıldığı ülkede, deneye tabi tutulduğu ülkede ruhsatlandırılması gerekecek." dedi.

DSÖ: Kovid-19 aşısı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

Simao, 'nün için "ulusal regülatör makamlarla çok yakın çalıştığını belirterek, FAZ-3 denemelerinin fiilen sona ermesinden sonra yaygın bir aşılama için pek çok adım atılması gerektiğini kaydetti.

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DSÖ: Kovid-19 aşısı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir
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