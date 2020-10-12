Eski milletvekiline silahlı saldırı

AKParti eski Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez silahlı saldırıya uğradı. Kolundan yaralanan bölünmezin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. AK Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da babası olan eski milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak'ta Kömür Ocakları mevkiinde silahlı saldırıya uğradı. silahlı saldırıda kolundan yaralanan Bölünmez Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi adına alındı. Bölünmezin uzak mesafeden uzun namlulu silah ile yaralandığı belirtildi. Bölünmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.