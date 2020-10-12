Göksu'dan İBB yönetimine eleştiri: "İstanbul siyasal intihalciliğin esiri oldu"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8'inci seçim dönemi, 2'nci toplantı yılı ekim ayı toplantıları, bugün başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yenikapı'da Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan toplantıda, birim müdürlüklerinden gelen konular komisyonlara havale edildi.

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Toplantıda gündem adına konuşmak üzere kürsüye gelen Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'nin kaldırmaya başladığı duvar bahçelere değindi. Daire başkanının, açıklamalarının çelişkili olduğunu söyleyen Göksu, "İstanbul'da 55 bin metrekare duvar bahçe yapılmış. Bu 55 bin metrekare duvar bahçenin 36 bin metrekaresi doğal bahçe. Ot, börtü böcek geldi bize oksijen veren cinsten. İnsana baktığında mutluluk hissi veren bildiğiniz bitki. Bunun yapımı için ortalama metrekaresi 600 ile 800 lira arası harcanmış. Bakıldığında az önce söylenen maliyetlerin yarısı bile değil.

MALİYET AYLIK 750 BİN LİRA



Toplam bu 55 bin metrekare dikey bahçenin bakım maliyeti aylık 750 bin lira, metrekaresi 13 lira. Tabi şimdi rahmetli babam derdi, 'yalanıcıyı iki kere konuştur' diye. Arkadaşımız da hazırlık yapmış fakat İBB'nin sitesinden silmeyi unutmuşlar. Şimdi 7 Ekim'de İBB'nin park daireler başkanı açıklama yapıyor. Fikirtepe'deki bu 2 bin metrenin bize maliyeti 150 bin lira. Bütün projeyi kaldırdığımızda bütçemize 2 milyon artı gelecek. Ben söylemiyorum İBB'nin sitesinde daire başkanı söylüyor. Bütçemize 2 milyon getiri olacak diyor. Hemen bir telefon çalıyor galiba diyorlar ki, 'biz İstanbul halkını kandıracaktık.' Sonradan nasıl oluyorsa 4 gün sonra aynı daire başkanı yaptığı açıklamada, bu işin toplam maliyeti 12 milyon, bize 2 bin metrenin maliyeti 450 bin lira. Her iki açıklamayı yapan da aynı daire başkanı. Çünkü kafaya koymuşlar bunu kaldırmayı. Bir insan olarak şöyle sordum kendime, 'bir insan bu duvarlardaki yeşilden ne ister?' Ne biliyor musunuz? Sadece yılbaşı gecesi 3 dakikalığına attığınız havai fişek parasına bakın, bir yemek için ödediğiniz 6 bin 500 liraya bakın" dedi.

"VİZYON EKSİKLİĞİ VAR"



İBB'de şu an vizyon eksikliği olduğunu söyleyen Göksu, "Bir belediye başkanı bu kadar küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin konuşulduğu yerde bunu neden yapar? İBB'nin vizyon eksikliği var. Dünya çatıyı çimlendirmek için uğraşıyor. Duvarları çimlendirmek için uğraşıyor, biz mevcudu yıkmaya kalkıyoruz. Mevcudu yıkarken bizler her birimiz bize ne getirip, ne götüreceğini düşünmeden hareket ediyoruz. Bu işin gerçekten motivasyonu var" ifadelerini kullandı.

"YOLDAN GEÇERKEN OTLAR SELAM VERMEMİŞTİR"



Göksu, "Bu belediye başkanı neden bunları kaldırmak ister diye düşündüm. Buradan geçerken intikam almalıyım diye düşünmüş olabilir. Yoldan geçerken ben bundan daha iyisini yapamam, kaldırayım diye düşünmüş olabilir. Yoldan geçerken otlar selam vermemiştir, alkışlamamıştır ondan kaldırmıştır. Şimdi İBB ayda 720 bin lirayı ödeyemeyecek hale getirdiyseniz, tavsiyem tez zamanda ceketinizi alıp bu belediyeyi terk edin. Siz bu şehrin hayrına bir iş yapamazsınız" şeklinde konuştu.

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