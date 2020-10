Hatay'daki yangınla ilgili son dakika ayrıntısı! Yangın çıkarma talimatı gazete üzerinden mi verildi?

BAKAN KURUM: OLUŞAN HASARLARI GİDERECEĞİZ

Hatay'da çıkan yangın sebebiyle de geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, "Tabi Tarım ve Orman Bakanlığımız, AFAD'ımız sahada gerekli olan tüm çalışmaya fiilen yapıyorlar. Bakanlığımızın hasar tespit ekipleri de sahadalar. Oluşan hasarları, deprem hasarının dışında yangından dolayı betonarmede taşıyıcı sistemde herhangi bir zararın olup olmadığının tespitini yapıyorlar. Tespit neticesinde de inşallah her depremde, her selde olduğu gibi Hatayımızdaki yangında da devletimiz olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gereken her türlü yardımı yapacağımızı ifade ediyor, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.