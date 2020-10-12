Hatay'daki yangınla ilgili son dakika ayrıntısı! Yangın çıkarma talimatı gazete üzerinden mi verildi?

PKK nedeniyle erişime engellenen bir yayın organının bir süre sonra yayın yapmaya başladığı yeni bir web adresinden yayınladığı ilk sayfada Hatay'daki orman yangını ile ilişkilendirilen çarpıcı bir son dakika detayı çıktı. Konuyu gündeme getiren Avukat Burak Bekiroğlu, "Bu karardan 5 gün sonra aynı gazetenin manşetine ve altındaki resme bakın. Ve bugün Hatay yanıyor? Soruyorum: Birileri bir yerlere mesaj mı verdi? Eylem talimatı gazeteden" iddiasında bulundu. İşte ayrıntılar;
KARARDAN 5 GÜN SONRA ÇIKTIĞI MANŞET HABERİ: NEFES ALAMAYIZ
Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği; 25 Eylül 2020 tarihinde terör örgütü YPG/PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam gazetesinin internet sitesine erişim engeli getirdi. Bunun üzerine terör örgütünün gazetesi yeni bir site açarak yayınına sürdürmeye başladı. Söz konusu karardan 5 gün sonra (1 Ekim 2020) Yeni Yaşam gazetesi "Direnmezsek nefes alamayız" manşetiyle çıktı.
SON DAKİKA ŞÜPHELİ SAYFADA KALİFORNİYA DETAYI
Gazetenin alt bölümünde ise Kaliforniya'daki orman yangınıyla ilgili büyük bir orman yangını fotoğrafı kullanıldı. PKK'nın yayın organının birinci sayfasında "Hem nefes alamıyoruz" denilmesi, hem de alt bölümde büyük bir orman yangını fotoğrafının kullanılması dikkat çekici bulundu. Gazetenin internet sitesine erişim engelinin, Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden çıkması Hatay'daki yangının YPG/PKK tarafından planlı programlı yaptırıldığını iddialarını gündeme getirdi.
TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA TALİMAT, GAZETEDEN Mİ VERİLDİ?
Çarpıcı son dakika iddiasını gündeme getiren isim Avukat Burak Bekiroğlu, "Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 25.09.2020 tarihinde Yeni Yaşam gazetesinin internet sitesine erişim engeli konuldu. Bu karardan 5 gün sonra aynı gazetenin manşetine ve altındaki resme bakın. Ve bugün Hatay yanıyor? Soruyorum: Birileri bir yerlere mesaj mı verdi? PKK'nın gazetesi erişim engellenince fiziki baskısındaki manşet ve yangın fotoğrafı! Eylem talimatı vermişler" iddiasında bulundu.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Arsuz ve Belen ilçelerinde çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri drone ile havadan görüntülendi. Yangınlar, iki gün önce Cuma günü sabah Belen, akşam da Arsuz ilçesinde çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale etti.
ALEVLER RÜZGAR NEDENİYLE HIZLA BÜYÜDÜ
Alevler rüzgarın da şiddetiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Alevler dün akşam itibariyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası drone ile havadan çekilen görüntüler ise tahribatın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Diğer yandan, yanan noktalarda soğutma çalışmaları sürüyor.
HAYVANLAR DA ZARAR GÖRDÜ
Hatay'daki yangında çok sayıda hayvanın zarar gördüğü yangın sonrasındaki fotoğraflardan ortaya çıkarken. Kurtarılan hayvanlar da hem vatandaşlar hem de ekipler tarafından su ve gıda takviyesiyle hayata döndürülmeye çalışıldı.
BAKAN KURUM: OLUŞAN HASARLARI GİDERECEĞİZ
Hatay'da çıkan yangın sebebiyle de geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, "Tabi Tarım ve Orman Bakanlığımız, AFAD'ımız sahada gerekli olan tüm çalışmaya fiilen yapıyorlar. Bakanlığımızın hasar tespit ekipleri de sahadalar. Oluşan hasarları, deprem hasarının dışında yangından dolayı betonarmede taşıyıcı sistemde herhangi bir zararın olup olmadığının tespitini yapıyorlar. Tespit neticesinde de inşallah her depremde, her selde olduğu gibi Hatayımızdaki yangında da devletimiz olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gereken her türlü yardımı yapacağımızı ifade ediyor, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
OSMANİYE'DE GÖZALTI
Osmaniye'de yangınlarla ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay ve Trabzon'daki orman yangınları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan olaylarla ilgili yangınları başlattığı iddia edilen eli kanlı terör örgütü PKK'lıları övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı belirlenen İ.D'yi evinde gözaltına aldı. İ.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
BAKAN SOYLU DA HATAY'DA
Edinilen son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde inceleme yaptı. Soylu, yangında zarar gören Arsuz ilçesindeki Nergizlik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek hem bilgi aldı hem sohbet etti.
"BU SORUNLARI AŞACAK GÜCÜMÜZ VAR"
Mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, "Hiç endişe etmeyin, burada karşı karşıya kalınan bütün sorunları aşabilecek gücümüz var. Devlet, bugün için vardır. Milletimiz dünkü yangınlardan hakikaten çok ürktü, sadece siz değil, 'acaba ne oluyor' diye ve Allah'a şükürler olsun ki müdahale edildi ve söndürüldü. Arkasında neyin olup neyin olmadığını endişe etmeyin, merak etmeyin. Savcılığımız, güvenlik güçlerimiz tahkikatlarını yapıyorlar, konunun gereğini yerine getiririz inşallah. Bu vesileyle her birinize tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Allah beterinden korusun diyoruz, emrinize amadeyiz diyoruz ve yaraların da en kısa zamanda sarılacağını ifade ediyorum." dedi.
MHP'Lİ KARAKAYA: CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ VE HERKES HAREKETE GEÇTİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm birimlerinin harekete geçtiğini vurgulayarak herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.
Soylu ve beraberindekiler daha sonra Belen ilçesindeki Atatürk Parkında incelemede bulunarak Belediye Başkanı İbrahim Gül'den bilgi aldı.