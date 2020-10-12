Hukuk tanımaz Ermenistan'a karşı sesinizi yükseltin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ile iki kez telefon görüşmesi yaparak Ermenistan'ın ateşkese uyması konusunda uyarılmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Bu saldırı Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymakta. Bu mütecaviz eylemler şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demeli" denildi.Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada da "Uluslararası kamuoyu ateşkeste bile sivillere saldırarak savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeli" denildi.Saldırıyla ilgili tüm bilgilertoplanılarak uluslararası kuruluşlaragönderilecek. Meydanda mağlubiyetini hazmedemeyenErmenistan sivilleri hedef aldı.Uluslararası kamuoyunu bu vahşi saldırıyıkesin dille kınamaya çağırıyoruz. Bu saldırıbarbarlık içeren bir savş suçu ve soykırım eylemidir,siyasi ve askeri provokasyondur.Ermenistan, Mingeçevir şehrini bir hafta sonra yeniden hedef aldı. Önceki gece bir termik santrale atılan füze patlamadı roket atıldı, roketin düştüğü yerde büyük bir çukur oluştuğu görüldü.