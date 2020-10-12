Instagram çöktü mü? Instagram hikaye (story) görüntüleyenler neden gözükmüyor, keşfet neden açılmıyor?

Son dakika haberleri... Instagram hikaye görüntüleyen neden görünmüyor ve keşfet neden açmıyor sorusunun yanıtı, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Öyle ki, dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram'ı açanlar, hikaye durum görüntüleyenleri göremediği gibi keşfet sorunu da yaşanıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformu tarafından henüz bir açıklama yapılmazken 'Instagram hikaye (story) görüntüleyenler neden görünmüyor, keşfet neden açılmıyor?' sorusuna cevap aranmaya başladı.

INSTAGRAM KEŞFET NEDEN AÇMIYOR, HİKAYE (STORY) GÖRÜNTÜLEYENLER KALKTI MI?

Edinilen son dakika bilgisine göre, kullanıcılar Instagram'da hikayeye bakanları ve keşfet bölümünün açılmadığı bilgisini paylaşıyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.