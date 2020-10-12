İsraftan ve modern belediyecilikten bahsetme Murat Ongun!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yılbaşındaki havai fişek gösterinde patlatılan havai fişekler için İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, havai fişek ve DJ tüm eğlence dâhil 320 bin TL tuttuğunu açıklamıştı. 2005 yılından beri ise İstanbul'da havai fişek gösterisi yapılmamıştı.

"HAVAİ FİŞEĞE 320 BİN LİRA HARCAYAN VİZYON…"

AK Partili Mücahit Birinci sosyal medya hesabından İBB Danışmanı Murat Ongun'a kendi açıklamasını paylaşarak şunları söyledi:

"5 dakikalık havai fişek gösterisine 320 bin TL harcayan bir vizyon olarak, israftan ve modern belediyecilikten bahsetme Ongun. Üstelik havai fişek gösterileri hayvan popülasyonuna ciddi zararlı."

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