Kazada ölen polisin ailesi devlete seslendi: Kızımız şehit sayılsın

İzmir'de 2018 yılında görev yerine giderken kaza geçirerek yaşamını yitiren polis memuru Buket Keleş, göreve başlamasına 15 dakika kala hayatını kaybettiği için şehit sayılmadı. Keleş ailesi, konuyla ilgili devlete çağrıda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, Keleş'in görev saatinin 19'da başladığı kazanın 18.45'de olması nedeniyle göreve de idarenin tahsis ettiği servisle gitmediği belirtilerek Buket'i şehit sayılmadı.

Genç polisin Buket'in şehit sayılmaması Keleş ailesi için ikinci bir yıkım oldu. Genç polisin annesi Güler ve babası Hamdi Keleş, SABAH'a konuştu. Keleş çifti, "SGK'nın bu kararı Buket'imizi yavrumuzu kaybetmek kadar bize ağır geldi. Hem evlat acısı çekip hem de mahkeme kapılarında onun hakkı olan şehitlik onurunu almak için dolaşmak gurumuzu incitiyor." dedi.