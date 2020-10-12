Kazada ölen polisin ailesi devlete seslendi: Kızımız şehit sayılsın

İzmir'de 2018 yılında görev yerine giderken kaza geçirerek yaşamını yitiren polis memuru Buket Keleş, göreve başlamasına 15 dakika kala hayatını kaybettiği için şehit sayılmadı. Keleş ailesi, konuyla ilgili devlete çağrıda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, Keleş'in görev saatinin 19'da başladığı kazanın 18.45'de olması nedeniyle göreve de idarenin tahsis ettiği servisle gitmediği belirtilerek Buket'i şehit sayılmadı.
Genç polisin Buket'in şehit sayılmaması Keleş ailesi için ikinci bir yıkım oldu. Genç polisin annesi Güler ve babası Hamdi Keleş, SABAH'a konuştu. Keleş çifti, "SGK'nın bu kararı Buket'imizi yavrumuzu kaybetmek kadar bize ağır geldi. Hem evlat acısı çekip hem de mahkeme kapılarında onun hakkı olan şehitlik onurunu almak için dolaşmak gurumuzu incitiyor." dedi.
GÖREVİNE 15 DAKİKA KALA KAZA GEÇİRDİ
Aile; "SGK 'nın bu kararı acımızı ikiye katladı. Canımızın parçasını toprağa verdik. Yavrumuz yolun karşısına geçip görevine başlayacaktı. Görevine 15 dakika önce gitmesi suç mudur? Onun hakkı olan şehitlik onurunu almak için mahkeme kapılarında sürünmek gururumuzu incitiyor. Kızım halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yerine görev aşkıyla erken gitti. Hem görev yerine geç gitse tutanak tutulurdu. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan sesimize kulak vermelerini bekliyoruz. Buket'imin hakkı olan şehitlik onurunun verilmesi için desteklerini bekliyoruz. Amacımız maddi değil manevidir." ifadelerini kullandı.
"MEZARA BOYNU BÜKÜK GİDİYOR ÖZÜR DİLİYORUZ"
Üniversite öğrencisi kardeşi Murat Keleş "2 yıldır mezarına boynu bükük gidiyoruz. Ablamın hakkı olan şehitlik onurunu alamadığımız için. Annem babam kardeşler olarak her Mezra gidişimizde "Affet bizi şehitlik onuru hakkını aldık müjdesini sana bu defada veremedik" diyerek gözyaşı döküyoruz. Bizim yüreğimiz yanarken ablamın kemikleri sızlıyor. Buna kimsenin hakkı yok. Ablamın hakkı olan şehitlik onurunu ona alıncaya kadar mücadelemiz sürecek." dedi.
DAHA 28 YAŞINDAYDI
Kırşehir'de yaşan Hamdi-Güler Çiftinin 4 çocuğundan biri olan 28 yaşındaki Buket Keleş üniversitede Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra KPSS'ye girerek atanmayı bekledi. 2 yıl boyunca atanamayan ve gönlünde polis olmak da yatan Keleş, Polis Akademisi'ne girerek eğitim aldı.
2018'de ilk görev yeri olan İzmir'e atandı. 19 Kasım 2018'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarındaki kontrol noktasındaki görevine gitmek için yolun karşısına geçerken uyuşturucu kullanmış sürücünün iradesindeki bir araç tarafından 40 metre sürüklendi.
Vücudundaki birçok kemiği kırılan ve beyin hasarı oluşan Keleş, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini 9 gün sonra kaybederek hayata göz yumdu. Memleketi Kırşehir'deki Şehit Hava Pilot Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliğinde düzenlenen resmi törenle defnedildi.
UYUŞTURUCU ALAN ŞOFÖR ÇARPTI!
MOBESE kameralarından aracın ön sol farının yanmadığı, sürücü Sedat Ayverdi'nin ise olay anında elindeki cep telefonuna baktığı tespit edildi. 1,5 ay cezaevinde kalan Ayverdi, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, 10 Eylül'de verdiği kararda sanığı bilinçli taksirle öldürme suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın ehliyetinin 1.5 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.
''CANIMIZI TOPRAĞA VERDİK"
Buket'in kardeşi Kşehitlik hakkını alıncaya kadar hukuksal mücadeleye devam edeceklerini söyleyen kardeş Keleş; ''Şehit Polis Buket Keleş İçin Adalet Şehadet Belgesi Verilmeli.'' diyerek imza kampanyası başlattıklarını belirtti.
Üniversite öğrencisi kardeşi Murat Keleş, ablasının cenazesine bakan yardımcılarının katıldığını ve şehit töreni yapıldığına dikkat çekti.