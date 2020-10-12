Malabadi Köprüsü’nde balık değil temizlik avı

İnsanlığın engelleri aşma çabalarının, mühendislik ve mimari birikimin somutlaştığı en mükemmel örneklerden biri olarak adeta zamana meydan okuyan Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerine kurulan Malabadi Köprüsü, ziyaretçilerin balık avlarken kullandıkları ağ, olta ve piknik sonrası bıraktıkları atıklar nedeniyle çevresel kirlilikle karşı karşıya kaldı. Batman Su Sporları Kulübü'nün organize ettiği, Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD'ın destek verdiği 'Sosyal Sorumluluk' projesi kapsamında Malabadi Köprüsü'nün üzerinde kurulduğu çayda dalgıçlar eşliğinde su altı temizliği yapıldı. Malabadi Köprüsü altında yıllardır temizlenmeyen ve sualtında yaşayan canlıların yaşamını tehdit eden atıklar gönüllü dalgıçlar tarafından temizlendi.

"BİZ BİR GÖNÜLLÜ ORDUSUYUZ"

Sadece suyun altında yaşayan canlıları değil, gelişi güzel atılan ağ ve benzeri atıkların suda yüzen vatandaşların ayağına takıldığını ve bunun zaman zaman boğulma vakalarına bile sebep olduğunu belirten dalgıçlar, tarihi yapı ziyaretçilerinin bu konuda duyarlı olmalarını istedi. Dalgıçlardan Veysi Mehmetoğlu, "İnsan boğulmalarına sebep olan balık ağları ile birlikte, plastik çöpler ve insanoğluna ait daha birçok atık maddeleri topladık. Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için çevremizi ve sularımızı koruyalım. Su altında atık temizleme çalışmalarımız aralıksız sürecektir. Biz bir gönüllü ordusuyuz" dedi.