Ne yaparsa yapsın işgalciler için sonuç değişmeyecek

Moskova görüşmesi sonrası insani yardım, cenaze ve esir değişimi için ilan edilen ateşkese uymayan, sivillere karşı insanlık ve savaş suçu işleyen Ermenistan'ın, Azerbaycan'ı kışkırtarak dünya karşısında 'Topraklarına saldıran ülke' olarak göstermeye çabası hiçbir işe yaramıyor. SABAH'ın cephede biraraya geldiği Azerbaycan askerleri sadece ateşkesi ihlal eden askeri hedeflere karşı anında cevap vererek bekleyişini sürdürüyor. Karabağ'ın, Azerbaycan'ın 30 yıllık haklı davası olduğunu söyleyen Azerbaycan Özel Kuvvetleri askerleri "Ermenistan ne yaparsa yapsın sonuç değişmeyecek. Karabağ'dan çekilecekler, topraklarımızdan çıkacaklar, çıkmazlarsa biz çıkarırız" diyor.Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ın cepheden kaçmak isteyen Ermenistan askerlerini "Moralinizi yüksek tutun. Birlikte olun. Biraz dinlenin, sonra yıllardır yaptığımız gibi yeniden savaşacağız" diyerek iknaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.