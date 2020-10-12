Son dakika: Ölüme gönderirken bile dolandırdılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, ülkemize sığınma amacıyla gelen düzensiz göçmenleri para karşılığında "Avrupa Ülkeleri'ne Götürme" vaadiyle tuzağa düşüren ve dolandıran 22 kişilik bir çeteyi operasyonla çökertti.







Çetenin 22 organizatörü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde farklı ülkelerin vatandaşı olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 157 kaçak göçmen ölüm yolculukları başlamadan kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda beş şişme bot, 14 can yeleği, beş kürek, üç bot şişirme pompası, iki bin 550 dolar ve beş bin 700 lira ele geçirildi.





3'Ü DELİK BEŞ BOT VERMİŞLER



Çete üyelerinin operasyonla kurtarılan 157 kaçak göçmeni hem "Avrupa Ülkeleri'ne Götürülme" hem de "Batmayan botlardan satın alacağız" yalanıyla iki kez üst üste dolandırdıkları ortaya çıktı. Çetenin üyelerinin "İki bin dolarlık 30 kişilik batmayan botlardan satın alacağız" diyerek; yeni bir hayat hayali kuran kaçak göçmenlerden 12 bin dolar topladıkları ve Meriç Nehri'nin üzerinden Avrupa Ülkeleri'ne gitmeleri için kaçak göçmenlere 3'ü delik beş eski bot verdikleri ortaya çıktı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan dokuz araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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