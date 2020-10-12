Şehir Plancısı Rasim Acar: "İstanbul çiçek koksun, boya değil"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 2014 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Şehir Plancısı Rasim Acar, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İBB'nin yol kenarındaki duvar peyzajlarını kaldırarak grafiti çizdirmesine sosyal medyadan eleştirdi.





"İSTANBUL'UN KOKUSU ÇİÇEKTİR, BOYA DEĞİL"

Acar, İBB'nin peyzajları kaldırmasının nedeni hakkında ise "Bakımı zor gelince bunu yaptılar" dedi. Beykoz Korusu önündeki Türk bayrakların rengi solduğu halde değiştirilmediğini vurgulayan Acar, "İstanbul alelade bir şehir değildir! İstanbul'un tarihi, kültürü, ruhu ve bir kimliği vardır. Dokunurken bu kimliği bilmek gerekir. İstanbul'un kokusu, kulak hafızasında sesleri vardır. Kadim şehir İstanbul'un kokusu ÇİÇEK'tir, BOYA değil!" ifadelerini kullandı.





TÜRK BAYRAĞININ RENGİ SOLMUŞ, DEĞİŞTİREN YOK

Acar şunları söyledi: "İstanbul büyüktür, yönetmek heyecan, güç ve yeterlilik ister! Yol kenarı peyzaj uygulamalarının bakımı zor gelince kaldırdıklarını söylerken; Beykoz Korusu önündeki Türk Bayraklarını kim bilir en son ne zaman değiştirdiler? Bayrakların rengi solmuş, kirlenmiş ve yıpranmış!"