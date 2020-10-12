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Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor

Siirt'te 'lı teröristlerce 26 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan 11 kişinin acısı unutulamıyor. Siirt'e bağlı Bayraktepe köyünde PKK'lı teröristlerce 17 Kasım 1994'te köylerine baskın yapan PKK'lı teröristlerce 11 kişinin katledildiği köyde geride kalan 26 yıla rağmen acı dinmedi.

DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 12.10.2020 14:23 ABONE OL
Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor

Siirt'e bağlı Bayraktepe köyünde PKK'lı teröristlerce 17 Kasım 1994'te köylerine baskın yapan PKK'lı teröristlerce 11 kişinin katledildiği köyde geride kalan 26 yıla rağmen acı dinmedi.

Terör örgütü PKK'nın 11 kişiyi katlettiği köyde yaşayan vatandaşların yaptırdığı dev Türk bayrağı, o günden beri köyün tepesinde dalgalanıyor. İl merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Bayraktepe köyü sakinleri, Türk bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırıyor. Çevre köylerden her yerden görünecek şekilde 36 metre yüksekliğinde 150 metre büyüklüğündeki Türk bayrağı, aşk ve muhabbetle dalgalandırılıyor.

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Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor
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