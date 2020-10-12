Son dakika... Cinsel tacizden suçlu bulunan Kardinal George Pell, Papa ile buluştu

JURİ KARDİNALİ SUÇLU BULMUŞTU

Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018'de, Vatikan'ın 3 numaralı ismi Pell'in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali'nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti. Ancak Pell hakkında devam eden cinsel taciz davaları yüzünden açıklanamayan karar söz konusu davaların 26 Şubat 2019'da düşmesinin ardından açıklanmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Pell, 13 Nisan 2019'da çıkartıldığı mahkemede 6 yıl hapse mahkum edilmişti.