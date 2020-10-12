Son dakika... Cinsel tacizden suçlu bulunan Kardinal George Pell, Papa ile buluştu

Avrupa Papa Francis'in aldığı son dakika kararıyla kabul ettiği ve birlikte fotoğraf verdiği cinsel taciz tartışmalarının odağındaki Kardinal Pell ile görüşmesini konuşuyor. Avustralya'da Mellçocuklara yönelik cinsel istismar işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Kardinal George Pell,mahkumiyet kararının bozulmasından bu yana ilk kez Papa Francis ile bir araya geldi.
KARDİNAL PELL ROMA'YA DÖNDÜ
Avustralya'nın Melbourne eyaletinde erkek çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işlediği iddiasıyla yargılanan ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Kardinal George Pell, aldığı mahkumiyet kararının bozulmasından sonra 3 yıl aranın ardından ilk kez İtalya'nın başkenti Roma'ya döndü.
SON DAKİKA PAPA GÖRÜŞTÜ VE BİRLİKTE FOTOĞRAF VERDİ
Avustralya mahkemesi, Melbourne'da görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in cinsel taciz mahkumiyet kararını bozmuştu. Kardinal Pell, 3 yıl aradan sonra ilk kez Vatikan'da, Papa Francis ile bir araya geldi. Vatikan ofisinden görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.
JÜRİ KARDİNALİ SUÇLU BULMUŞ 6 YIL HAPİS ALMIŞTI
Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018'de, Vatikan'ın 3 numaralı ismi Pell'in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali'nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti. Pell'in Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı bozulmadan önce 6 yıllık hapis cezasının 13 ayını tamamlamıştı.
NE OLMUŞTU?
Kardinal Pell Mellbourne kentinde 2 erkek çocuğuna cinsel taciz suçundan 6 yıl mahkumiyet almıştı
Avustralya Yüksek Mahkemesi, Melbourne kentinde 1996-2001 yıllarında başpiskoposluk yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan 6 yıl hapse mahkum edilen 78 yaşındaki Avustralya Kardinali ve eski Vatikan Ekonomi Bakanı George Pell'in temyiz başvurusunu karara bağladı.
TEMYİZE GİTTİ VE HAPİSTEN KURTARILDI
Yapılan başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Pell'in mahkum olduğu Melbourne Bölge Mahkemesi'ndeki jürinin duruşmada sunulan tüm kanıtları düzgün bir şekilde değerlendirmediğine hükmederek cinsel taciz mahkumiyetini bozdu.
NİSAN AYINDA SALIVERİLDİ
Temyiz davasını karara bağlayan 7 hakimin oy birliğiyle aldığı kararın ardından 13 Nisan 2019'da 6 yıl hapse mahkum olan eski Kardinal Pell'in, Victoria eyaletinde tutulduğu Barwon Hapishanesi'nden salıverildi.
"SUÇLU DA ÖFKELİ DE DEĞİLİM" DEMİŞTİ
Kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada "adaletin temeli doğruluktur" ifadelerini kullanan ve suçlu olmadığını bildiğini dile getiren Pell, kendisini suçlayanlara karşı "kötü niyet taşımadığını'" söyledi.
JURİ KARDİNALİ SUÇLU BULMUŞTU
Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018'de, Vatikan'ın 3 numaralı ismi Pell'in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali'nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti. Ancak Pell hakkında devam eden cinsel taciz davaları yüzünden açıklanamayan karar söz konusu davaların 26 Şubat 2019'da düşmesinin ardından açıklanmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Pell, 13 Nisan 2019'da çıkartıldığı mahkemede 6 yıl hapse mahkum edilmişti.