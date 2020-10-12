Son dakika: 'Eniştemin numarasını gönderin, teşkilatın numarasını gönderin' sözleri ile gündem olmuştu! O kuryeye şok...

Denetimler sırasında maske takmayan motosikletli Cihan A.'nın durdurulduğu ve maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği ancak kimliğini vermediği belirtildi. Polis memurları H.O., M.A. ve Ö.A.'nın kimliğini vermemesi halinde zor kullanılacağı uyarısı bulunarak idari para cezası uygulayacaklarını söyledikleri kaydedildi.

Bunun üzerine şüphelinin polis memurlarına yönelik görevlerini engelleme maksadıyla "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" şeklinde sözlerle tehdit ettiği anlatıldı. Daha sonra o an aklına gelen kardeşini aradığı telefon görüşmesinde "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin" şeklinde sözlerle tehdit ederek polis memurlarına direndiği vurgulandı. Şüpheli Cihan A.'nın savunmasında teşkilattan kastının ailesi ve arkadaşlarının olduğunu belirterek, tehdit kastının olmadığını söylediği belirtildi.