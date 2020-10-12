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: 'Eniştemin numarasını gönderin, teşkilatın numarasını gönderin' sözleri ile gündem olmuştu! O kuryeye şok...

haberi: 'da polis ekipleri tarafından çevrilen motorlu kurye, polise direnmişti. Maske takmamasına rağmen pişkin bir tavır sergileyerek, polise tehditler savuran şahıs, eniştesinin teşkilatta olduğunu savunmuştu. 'Eniştemin numarasını gönderin, teşkilatın numarasını gönderin' sözleri ile sosyal medyada viral olan kurye Cihan A. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 14:36 Son Güncelleme: 12.10.2020 14:45 ABONE OL
Son dakika: 'Eniştemin numarasını gönderin, teşkilatın numarasını gönderin' sözleri ile gündem olmuştu! O kuryeye şok...

'da maske takmayıp polise direnen, "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" sözleriyle gündemine oturan kurye Cihan A. için "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi | Video

Son dakika: 'Eniştemin numarasını gönderin, teşkilatın numarasını gönderin' sözleri ile gündem olmuştu! O kuryeye şok...

İstanbul 'da 19 Eylül'de denetimler sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan A., kimliğini isteyen polisleri 'sen zor kullan, o zaman görüşürüz' diyerek tehdit etmişti. Telefonla konuştuğu kişiye ise "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin' demesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Son dakika: 'Eniştemin numarasını gönderin, teşkilatın numarasını gönderin' sözleri ile gündem olmuştu! O kuryeye şok...

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Cihan A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memurlarının Tuzla Cami Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde Covid-19 denetimi yaptığı anlatıldı.

Son dakika: 'Eniştemin numarasını gönderin, teşkilatın numarasını gönderin' sözleri ile gündem olmuştu! O kuryeye şok...

Denetimler sırasında maske takmayan motosikletli Cihan A.'nın durdurulduğu ve maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği ancak kimliğini vermediği belirtildi. Polis memurları H.O., M.A. ve Ö.A.'nın kimliğini vermemesi halinde zor kullanılacağı uyarısı bulunarak idari para cezası uygulayacaklarını söyledikleri kaydedildi.

Bunun üzerine şüphelinin polis memurlarına yönelik görevlerini engelleme maksadıyla "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" şeklinde sözlerle tehdit ettiği anlatıldı. Daha sonra o an aklına gelen kardeşini aradığı telefon görüşmesinde "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin" şeklinde sözlerle tehdit ederek polis memurlarına direndiği vurgulandı. Şüpheli Cihan A.'nın savunmasında teşkilattan kastının ailesi ve arkadaşlarının olduğunu belirterek, tehdit kastının olmadığını söylediği belirtildi.

Son dakika: 'Eniştemin numarasını gönderin, teşkilatın numarasını gönderin' sözleri ile gündem olmuştu! O kuryeye şok...

İddianamede şüpheli Cihan A.'nın "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Son dakika: 'Eniştemin numarasını gönderin, teşkilatın numarasını gönderin' sözleri ile gündem olmuştu! O kuryeye şok...
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