SON DAKİKA HABER! 12 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı 12 Ekim Türkiye korona tablosu...

11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakası tespit edilen corona virüs salgınına ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarından son dakika gelişmeleri paylaşılmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vakasının tespit edilmesinden itibaren günümüze kadar geçen zaman içerisinde toplamda 8 bin 837 vatandaşımız vefat etti. Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin günlük tablo ile vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden günlük son durum tablosu olarak duyuruluyor. Bakan Koca tarafından 12 Ekim vaka ve ölü sayıları ile birlikte günlük son durum tablosu verilerine erişmek isteyenler 12 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaşacağı 12 Ekim 2020 Pazartesi koronavirüs vaka ve ölü sayıları günlük son durum tablosu detayları ve tüm son dakika koronavirüs haberleri şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.
Son dakika! 12 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video
Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.
Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.
Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun.
Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.