SON DAKİKA HABERİ! 12 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 12 Ekim 2020 Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakası tespit edilen corona virüs salgınına ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarından son dakika gelişmeleri paylaşılmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vakasının tespit edilmesinden itibaren günümüze kadar geçen zaman içerisinde toplamda 8 bin 837 vatandaşımız vefat etti. Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin günlük tablo ile vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden günlük son durum tablosu olarak duyuruluyor. Bakan Koca tarafından 12 Ekim vaka ve ölü sayıları ile birlikte günlük son durum tablosu verilerine erişmek isteyenler 12 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

12 EKİM TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaşacağı 12 Ekim 2020 Pazartesi koronavirüs vaka ve ölü sayıları günlük son durum tablosu detayları ve tüm son dakika koronavirüs haberleri şöyle;