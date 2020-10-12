Son dakika haberi: Muhittin Böcek 36 gün sonra uyandırıldı! Muhittin Böcek hakkında son durum nedir?

Son dakika haberi: Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, akciğerleri uzun süre makineye bağlı bir şekilde tedavi gördü. Yoğun uygulanan tedavilere olumlu cevap veren Muhittin Böcek, bugün makineden çıkartılıp uyandırıldı.
SON DAKİKA: 36 GÜN SONRA TEPKİ VERDİĞİ AÇIKLANDI
7 Eylül'den bugüne kadar uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 36 gün sonra doktorların uyarılarına tepki verdi. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmış, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutulmuştu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor Başkan Muhittin Böcek’in nefes borusu açıldı