Son dakika: Kahramanmaraş’ta inşaat kazısında göçük!

Olay saat 10.45'de Beyazıtlı Mahallesi 45.sokak 'nda yapım çalışması devam apartman inşaatında, meydana geldi. Temel kazısı yapılan inşaat alanında istinat duvarı çalışması sırasında toprak kayması oldu.

Tonlarca toprağın bir anda kazı çalışmasının yapıldığı alanda bulunan ve istinat duvarı yapan işçilerin üzerine aktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans-itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri ve çevreden gelen vatandaşların yardımıyla göçük toprağının altında kalan Cengiz Yıldırım(28) ve Alaadin Zevkli(59) adlı işçinin cansız bedenleri çıkarıldı. 1 işçi ise hafif şekilde yaralandı.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazesi otopsi için Necip fazıl Şehir hastanesine kaldırılırken, Savcının talimatıyla olay yeri savcılık incelemesi için koruma altına alındı.