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Son dakika: 'nde korkutan görüntü! Denizanası sayısındaki artış ne anlama geliyor

Son dakika haberi... 'nde görülen denizanası sayısındaki artışla ilgili uzman isimden önemli açıklamalar geldi. NKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, "Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:19 Son Güncelleme: 12.10.2020 11:34 ABONE OL
Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Denizanası sayısındaki artış ne anlama geliyor

Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış dikkat çekti. Tekirdağ Süleymanpaşa kıyı şeridinde yürüyen vatandaşlar deniz yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı. Bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonu kameraları ile kaydetti.

"ENDİŞEYE GEREK YOK"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizdeki denizanası sayısındaki çokluğun normal olduğunu, endişeye gerek olmadığını söyledi.

Bu durumların küresel iklim değişikliklerine ve mevsim sürelerinin uzamasına bağlı olduğunu ifade eden Şirin, "Endişeye gerek yok. Bulunduğumuz yıl dünyanın son yüzyıldaki yaşadığı ortalama değerler bakımından en sıcak yaz mevsimlerinden biriydi. Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir. Bu da mevsimsel hareketliliği olan denizanası türleri için uygun besin ortamı oluşturmaktadır. Bu durum aslında normalde her yıl olan olayların şiddetli veya oldukça zayıf yani uçlara kayarak yaşamımıza girdiğinin başka bir kanıtıdır." diye konuştu.

Şirin, denizanalarına dokunulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

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Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Denizanası sayısındaki artış ne anlama geliyor
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