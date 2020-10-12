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Son dakika: katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları

'de bulunan eğlence merkezi 'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırılan katil Abdulkadir Masharipov’un dehşet saçtığı anlara ilişkin çok çarpıcı son dakika görüntülere ulaşıldı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 12.10.2020 10:33 Son Güncelleme: 12.10.2020 10:54 ABONE OL
Son dakika: Reina katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları

İstanbul Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina'ya 2017 yılbaşı gecesi hain bir saldırı düzenlenmiş, saldırıda Abdulkadir Masharipov isimli DEAŞ'lı terörist silahla 39 kişiyi katletmişti.

Saldırı ardından yakalanan Masharipov İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, "Anayasa'yı ihlal" ve aralarında polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Reina katliamında yeni görüntüler yayınlandı! | Video

Sanık Masharipov'u 79 kişiye karşı "öldürmeye teşebbüs" ile "vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Yaşanan dehşet anlarıyla ilgili SABAH yeni görüntülere ulaştı. Katliamın yeni görüntülerinde korkunç anlar kameralara yansıdı.

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Son dakika: Reina katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları
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