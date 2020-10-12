Son dakika: Yeni dönem başlıyor! 'Anneler Timi' sahaya iniyor...

İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirmeye hazırlandığı, 'En iyi narkotik polis: Anne' projesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan proje ile uyuşturucu bağımlısı çocukların sayısının azaltılması planlanıyor.

81 şehri kapsayacak proje sayesinde anneler artık daha bilinçli hâle gelecek. Bunun için öncelikli olarak personel yetiştirilecek. Annelerin bilinçlenmesini sağlamak için psikologlar, psikiyatristler ve sosyal hizmet uzmanları devreye girecek.

VALİLİKLER KOORDİNE EDECEK

Görevliler, gerekli eğitimleri aldıktan sonra ailelerle irtibata geçecek. Daha sonra, her ilde valilikler aracılığıyla bir 'anne' temsilci oluşturulacak. Valilikler, belediyeler ve muhtarlar, bulundukları şehirlerde ekonomik düzeyi düşük ve uyuşturucu kullanmaya meyilli çocukların olduğu aileleri tespit edecek. Ardından annelerle iletişim kurulacak. Talep etmeleri durumunda bu annelere, eğitim verilecek ve çocuğundaki problemi nasıl çözeceği konusunda yol gösterilecek.

PANDEMİ SÜRECİNDE ONLİNE EĞİTİM

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; annelere, koronavirüs salgını sürecinde online eğitim sunulacak. Pandeminin ardından eğitimler yüz yüze olacak. Bu mücadelede, şehirlere göre çözüm önerileri getirilecek. Valiliklerin madde bağımlılığıyla mücadelede yaptığı çalışmaların yetersiz kalması durumunda yeni projeler hayata geçirilecek. Yine, bilinçlendirilen anneler, Türkiye geneli diğer annelerle de irtibat ha

linde olacak.