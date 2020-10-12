Yeşil bitkileri söküp yerine grafiti yapan İBB’ye tepki: Beceriksizliğin makyajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karayollarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırıp yerine grafiti çalışması başlatması tepki çekti. Bitkilerin sökülmesine tepki gösteren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Sökülen bu bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak. Bu uygulamayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise, "Duvarlardaki çevre dostu peyzaj çalışmalarını söken, görev süresi boyunca sadece göz boyayan EkoFelaket şimdi de duvar boyuyor. Sanat mı? Sanat onlar için sadece beceriksizliklerinin makyajı" ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'da "İBB bakımı zor ve masraflı diye Emirgan'daki laleleri söksün, Haliç'i toprakla doldursun, Yeşilköy ve Haliç kenarındaki parklara beton döküp ağaçları kessin, denizdeki çöpleri toplamasın" dedi.İBB yönetimi yeşil alanların kaldırılmasıyla 2 milyon TL tasarruf yapılacağını öne sürdü.