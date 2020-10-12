Yolcu trenine bombalı saldırının gerekçeli kararı açıklandı

Van'da 31 Temmuz 2015'te Tahran-Ankara seferini yapmakta olan yolcu trenine EYP'li (el yapımı patlayıcı) saldırı düzenleyen terör örgütü PKK mensubunun yargılanmasında gerekçeli karar açıklandı.

Van'ın Saray ilçesindeki Keçikayası bölgesinden geçişi esnasında tren raylarına döşenen el yapımı patlayıcı 'Bahoz' kod adlı terörist D.K tarafından infilak ettirilmişti. Saldırıda 3 makinist yaralanmıştı.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan terörist D.K'ye; 'nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs'", 'tehlikeli maddelerin bulundurulması' ve 'nitelikli mala zarar verme' suçlarından verilen 53 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı tamamladı.

"2000'Lİ YILLARIN BAŞINDA ÇOCUKLAR VE GENÇLER KULLANILMIŞ"

Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı gerekçeli kararda, terör örgütünün 2000'li yılların başından itibaren özellikle gençleri, kadınları ve çocukları kitlesel eylemler yoluyla kullandığı kaydedildi. Terör örgütünün istismarcı bir karakterinin olduğu ve istismar edilen grupların başında kadınlarla çocukların geldiği bildirilen kararda, "özgürleşme" vaadiyle kandırılarak terör örgütüne katılımı sağlanan kadınların, siyasi ve silahlı eylemlerde, intihar saldırılarında, propaganda faaliyetlerinde, kitlesel eylemlerde, bilgi toplamada, eleman temini faaliyetlerinde kullanıldığı aktarıldı.

SALDIRININ ARDINDAN ASKERLERİN GELMESİNİ BEKLEMİŞ

Mahkemede savunma yapan sanık, söz konusu saldırıyı başka bir örgüt mensubuyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Suçta kullanılan bombayı örgütün Saray ilçesinde bulunan cephaneliğinden temin ettim. Daha sonra Keçikayası bölgesinde örgüt tarafından tren raylarına bomba döşeyip treni patlatma talimatı almıştım. Amacımız treni patlatıp, askerleri bu bölgeye çekmekti. Tren geçerken bombayı patlattık. Daha sonra kayalıklara çıkarak askerlerin gelmesini bekledik ancak askerler gelmeyince bizim planımız boşa çıktı. Olay yerinden ayrıldım. Yanımda olan 'Eriş' adlı örgüt mensubu ile işledik ancak bu örgüt üyesi bu olaydan birkaç ay sonra Van'da öldü." dedi.

88 METRE KABLO DÖŞENMİŞ

Saldırıda, patlama sonucu trenin lokomotif kısmında ve lokomotiften sonraki üç vagonun altında kalan raylar ile yürüme takımlarında hasar oluştuğu, ilk dört vagonunun patlamanın etkisiyle raydan çıktığı aktarıldı. Trende maddi hasar oluştuğu, makinistlerin yaralandığı vurgulanan kararda, trenin kuzeyinde bulunan kayalık alana 88 metre kablo çekildiği, patlamanın bu noktadan uzaktan komutalı olarak yapıldığı, patlama noktasında 2 metre çapında ve 120 santimetre derinliğinde çukurun oluştuğu bilgisine yer verildi.

MÜEBBET VE 206 YIL HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Sanık, 21 Mayıs 2016'da Van Valiliği yakınlarındaki Beşyol Meydanı'nda saldırı hazırlığındayken yakalanmış ve üzerinde 2 el bombası ile 'Glock' marka tabanca bulunmuştu. 21 Eylül 2015'te 13 askerin yaralandığı askeri konvoy ve Bebleşin Jandarma Karakoluna yönelik bombalı saldırıya katıldığı belirlenen terörist D.K, yargılandığı davada 2 yıl önce "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "ruhsatsız tabanca ve mermileri taşımak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırmış müebbet ve 206 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.